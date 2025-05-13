Оркестру училища имени Ниязалы в Оше передали в дар музыкальные инструменты

Музыкальные инструменты переданы в дар оркестру русских народных инструментов Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства России в Кыргызстане.

Уточняется, что меценат и благотворитель из Иркутска Александр Солдатов передал в дар домбры, балалайки и балалайку-контрабас.

Мэр города Оша Женишбек Токторбаев поблагодарил его за вклад в развитие культуры региона и поддержку молодых талантов.

«Хочу отметить огромный вклад нашего друга и гостя из России Александра Солдатова, который за собственные средства приобрел и передал в дар училищу имени Ниязалы инструменты, помог создать этот замечательный оркестр. Накануне я побывал на мероприятии в школе имени Чолпонбая Тулебердиева и был поражен талантом музыкантов и хормейстера Алены Солдатовой. С каким энтузиазмом они работают, как поют и играют — сердце разрывается от гордости. Огромное вам спасибо», — сказал он.

От имени мэрии города училищу передали 1 миллион сомов на развитие музыкального искусства.