11:21
USD 87.45
EUR 97.39
RUB 1.06
Общество

Оркестру училища имени Ниязалы в Оше передали в дар музыкальные инструменты

Музыкальные инструменты переданы в дар оркестру русских народных инструментов Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства России в Кыргызстане.

Уточняется, что меценат и благотворитель из Иркутска Александр Солдатов передал в дар домбры, балалайки и балалайку-контрабас.

Мэр города Оша Женишбек Токторбаев поблагодарил его за вклад в развитие культуры региона и поддержку молодых талантов.

«Хочу отметить огромный вклад нашего друга и гостя из России Александра Солдатова, который за собственные средства приобрел и передал в дар училищу имени Ниязалы инструменты, помог создать этот замечательный оркестр. Накануне я побывал на мероприятии в школе имени Чолпонбая Тулебердиева и был поражен талантом музыкантов и хормейстера Алены Солдатовой. С каким энтузиазмом они работают, как поют и играют — сердце разрывается от гордости. Огромное вам спасибо», — сказал он.

От имени мэрии города училищу передали 1 миллион сомов на развитие музыкального искусства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328776/
просмотров: 233
Версия для печати
Материалы по теме
Музыкальную школу в Баетово построят за 97,5 миллиона сомов: объявлен тендер
Объявлен конкурс на должность директора музыкальной школы имени Мукаша Абдраева
Музыкальные школы и курсы Бишкека. Адреса, телефоны и на чем учат играть
Здание музыкального училища имени Куренкеева хотят снести — Минкультуры
Музыкальному училищу имени Мураталы Куренкеева присвоен статус «национальный»
Музыкальную школу построят для детей Ак-Суйского района на Иссык-Куле
Садыр Жапаров посмотрел, как работают музыкальные школы Бишкека
В гитаристы б я пошел. Что нужно знать, отдавая ребенка в музыкальную школу
На обновление музыкальных инструментов оркестров нужно более 1 миллиарда сомов
Министр культуры обещал решить проблемы Бишкекского хореографического училища
Популярные новости
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
В&nbsp;мэрии рассказали, какая односторонняя улица в&nbsp;Бишкеке станет двусторонней В мэрии рассказали, какая односторонняя улица в Бишкеке станет двусторонней
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;10&nbsp;мая: дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 мая: дожди
Бизнес
Тарифная линейка &laquo;Элдики + MegaTV&raquo;: цифровые решения от&nbsp;MEGA для каждого Тарифная линейка «Элдики + MegaTV»: цифровые решения от MEGA для каждого
До&nbsp;сих пор переплачиваешь за&nbsp;iPhone? Вот что умеет Honor&nbsp;&mdash; и&nbsp;даже лучше! До сих пор переплачиваешь за iPhone? Вот что умеет Honor — и даже лучше!
Качественная доставка цветов: как выбрать сервис и&nbsp;не&nbsp;ошибиться? Качественная доставка цветов: как выбрать сервис и не ошибиться?
Кибербезопасность с&nbsp;О!: стартует стажировка Intern Labs&nbsp;&mdash; успей подать заявку Кибербезопасность с О!: стартует стажировка Intern Labs — успей подать заявку
13 мая, вторник
11:18
Бишкекчанин насильно удерживает жену в неизвестном месте. Их ищет милиция Бишкекчанин насильно удерживает жену в неизвестном мест...
11:10
Экономика Кыргызстана демонстрирует высокие темпы развития
11:09
Владелец приватизированных кабинетов школы № 67 вернул имущество государству
11:02
Вспышка кори. Не сомневаться в эффективности вакцины призывает Минздрав
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 13 мая