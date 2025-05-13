В жилмассиве «Ак-Ордо» построили распределительный пункт: снизит энергонагрузку

В Бишкеке в жилмассиве «Ак-Ордо» построили новый распределительный пункт. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что в энергетическом секторе Кыргызстана продолжается масштабная работа по модернизации инфраструктуры. Реализуются крупные проекты, в том числе возводятся новые энергетические объекты в регионах, обновляется устаревшее оборудование на подстанциях, а в густонаселенных районах устанавливают распределительные пункты.

«С учетом стремительного роста населения, появления новых жилых домов и социальных объектов введенный в эксплуатацию энергообъект позволит обеспечить их стабильным электроснабжением и снизить нагрузку на действующее оборудование», — проинформировали в Минэнерго.