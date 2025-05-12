Азартная игра. Движение «Талибан» запретило шахматные соревнования в Афганистане

Движение «Талибан», правящее в Афганистане, на неопределенный срок приостановило соревнования по шахматам в стране и распустило Национальную шахматную федерацию. Об этом сообщил профильный ресурс Chess.com со ссылкой на новостные агентства.

Спортивный чиновник из Афганистана Атал Машвани заявил агентству AFP, что шахматы в исламском праве считаются азартной игрой, а азартные игры в стране запрещены.

«В отношении шахмат существуют религиозные соображения. Пока они не будут решены, шахматы в Афганистане будут под запретом», — сказал он.