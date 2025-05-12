Apple планирует увеличить цены на линейку iPhone 17, которую представит осенью

Apple планирует увеличить цены на линейку iPhone 17, которую представит этой осенью. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным источников издания, компания будет пытаться оправдать рост стоимости значительными изменениями в функциональности и дизайне, чтобы не создавать впечатления, что на рост повлияют новые пошлины на импорт из Китая.

На фоне «тарифной войны» между Соединенными Штатами и КНР Apple нарастила запасы и перенесла часть производства iPhone для рынка США в Индию. Тем не менее китайские заводы все еще покрывают большую часть производства для топовых моделей iPhone Pro и Pro Max.

Сейчас базовые iPhone 16 стоят в Штатах от $799 (без учета налогов), iPhone 16 Pro — от $1 тысячи 199. Насколько большим может быть рост, пока не сообщается.