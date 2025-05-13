Первой кыргызстанке с пересаженными легкими нужно более $50 тысяч на лечение

Салтанат Ашырбаева — первая кыргызстанка, которой пересадили легкие в Индии, и она нуждается в дорогостоящем лечении. Об этом 24.kg сообщила ее дочь Айгерим Озубекова.

По ее словам, никто из близких не верил, что мать переживет операцию.

«Но слава Аллаху она дышит. Живет. И с каждым днем восстанавливается. Я видела, как она задыхалась и пыталась скрыть это, чтобы не напугать нас. Мы думали, что после операции ей станет лучше и она вернется к нам. Но, к сожалению, она попала в реанимацию из-за кровоизлияния в мозг. Ей делают диализ, переливают кровь, дают тяжелые препараты. Врачи говорят, восстановление будет долгим и тяжелым. Из-за этого расходы сильно выросли», — отмечает Айгерим Озубекова.

Девушка обращается ко всем неравнодушным людям, кто может помочь спасти мать.

«Мама вырастила нас одна, работая не покладая рук. А теперь помощь нужна ей самой. Сейчас нам срочно нужно оплатить $50 тысяч в клинику. Но возможно сумма вырастет, так как мама все еще в реанимации. Это огромные деньги для нашей семьи», — подчеркнула девушка.