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Общество

Первой кыргызстанке с пересаженными легкими нужно более $50 тысяч на лечение

Салтанат Ашырбаева — первая кыргызстанка, которой пересадили легкие в Индии, и она нуждается в дорогостоящем лечении. Об этом 24.kg сообщила ее дочь Айгерим Озубекова.

По ее словам, никто из близких не верил, что мать переживет операцию.

«Но слава Аллаху она дышит. Живет. И с каждым днем восстанавливается. Я видела, как она задыхалась и пыталась скрыть это, чтобы не напугать нас. Мы думали, что после операции ей станет лучше и она вернется к нам. Но, к сожалению, она попала в реанимацию из-за кровоизлияния в мозг. Ей делают диализ, переливают кровь, дают тяжелые препараты. Врачи говорят, восстановление будет долгим и тяжелым. Из-за этого расходы сильно выросли», — отмечает Айгерим Озубекова.

Девушка обращается ко всем неравнодушным людям, кто может помочь спасти мать.

«Мама вырастила нас одна, работая не покладая рук. А теперь помощь нужна ей самой. Сейчас нам срочно нужно оплатить $50 тысяч в клинику. Но возможно сумма вырастет, так как мама все еще в реанимации. Это огромные деньги для нашей семьи», — подчеркнула девушка.

Реквизиты:

  • MBANK — 996550355644 Озубекова Айгерим (дочь);
  • MEGAPAY — 996555270874 Озубекова Айгерим;
  • OPTIMA BANK (VISA) — 0550355644, 4169 5853 5557 0317 Озубекова Айгерим;
  • «АЙЫЛ БАНК» («ЭЛКАРТ») — 9417 3785 0148 6177 Озубекова Айгерим (дочь)
  • «СБЕР БАНК», «МИР» — 2202 2069 1094 2619 Сейдибаказов Алтынбек Бегалиевич (брат).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328744/
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