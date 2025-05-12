Кабмин планирует ввести временный запрет на вывоз угля автомобильным транспортом

Кабинет министров предлагает ввести запрет на шесть месяцев на вывоз угля автомобильным транспортом, за исключением автомобильных пунктов пропуска «Иркештам-автодорожный» и «Торугарт-автодорожный». Соответствующий проект постановления опубликован для общественного обсуждения.

Отмечается, что запрет касается твердого топлива, классифицируемого кодами 2701 и 2702 ТН ВЭД ЕАЭС.

Также уточняется, что ограничения не распространяются на государственное предприятие «Кыргызкомур» при осуществлении экспорта угля через пункты пропуска госграницы Кыргызстана.

В справке-обосновании к проекту постановления говорится, что целью запрета являются предотвращение возможного дефицита твердого топлива на внутреннем рынке, а также сдерживание и регулирование цен на уголь для населения.

По данным кабмина, «Кыргызкомур» экспортирует твердое топливо по цене, существенно превышающей среднерыночную. Например, в 2024 году средняя стоимость составила 6 тысяч 960 сомов за тонну, а средняя экспортная цена по общему объему поставок была 4 тысячи 494 сома за тонну.

Чиновники считают, что запрет на вывоз угля должен пресечь случаи контрабанды и необоснованного занижения цен, обеспечить прозрачность в части объемов, стоимости и марок экспортируемого твердого топлива и полное поступление налоговых и таможенных платежей в республиканский бюджет.

Согласно статданным, с 2023-го по первый квартал 2025 года «Кыргызкомур» экспортировал свыше 442 тысяч тонн угля в Узбекистан и Казахстан на общую сумму более 2,8 миллиарда сомов.