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Общество

Новый Папа Римский выступил в защиту свободы слова и прессы

Папа Лев XIV выступил в защиту свободы слова и прессы. Об этом сообщает Reuters.

Понтифик выступил перед журналистами, прибывшими в Рим для освещения его избрания. В своей речи он призвал освободить журналистов, которые оказались в заключении за «поиски и транслирование правды».

Представителей СМИ Лев XIV попросил положить конец поляризующей «войне слов», состоящей из партийных и идеологических нападок, и не давать места фанатизму и ненависти.

Он также призвал журналистов использовать слова во имя мира, отказаться от войны и дать голос тем, у кого его нет.

Глава Римской католической церкви выразил солидарность с журналистами по всему миру, которые были заключены в тюрьму за попытки искать и сообщать правду.

«Церковь признает в этих свидетелях — я имею в виду тех, кто освещает войну даже ценой своей жизни, — мужество тех, кто защищает достоинство, справедливость и право людей на информацию, потому что только информированные люди могут делать свободный выбор», — сказал он.

После своей короткой речи он поприветствовал некоторых журналистов в первых рядах и раздал несколько автографов и попозировал для нескольких селфи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328733/
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