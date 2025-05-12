Turkish Airlines будет штрафовать всех любителей вскакивать с мест по прилету

Авиакомпания Turkish Airlines будет штрафовать любителей вскакивать с мест сразу по прилету. Об этом говорится в циркуляре Главного управления гражданской авиации Турции (SHGM).

Согласно документу, те, кто встает до полной остановки самолета и выключения табло «Пристегните ремни», будут приравниваться к дебоширам с соответствующими последствиями.

Помимо этого, к нарушению правил отнесут игнорирование инструкций бортпроводников и открытие багажных полок до разрешения экипажа.

Размер штрафов пока не уточняется, однако в Turkish Airlines подчеркивают, что меры будут применяться в соответствии с законодательством.

Согласно внутреннему распоряжению авиакомпании, стюарды обязаны делать дополнительное объявление сразу после приземления. Экипажу предписано мягко, но настойчиво напоминать пассажирам о правилах, а в случае нарушений фиксировать инциденты для последующего разбирательства.

В пресс-службе авиакомпании пояснили, что инициатива направлена не только на поддержание порядка на борту, но и на снижение травматизма.

«Резкие движения самолета при рулении, а также падение багажа из-за преждевременно открытых полок не раз приводили к травмам. Мы намерены минимизировать эти риски», — отметил представитель перевозчика.

Turkish Airlines становится одной из первых авиакомпаний, системно внедряющих финансовые санкции за подобные нарушения. Ожидается, что другие перевозчики могут последовать ее примеру.