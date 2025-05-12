В Бишкеке прошел митинг-реквием в память о бойцах спецназа «Альфа» ГКНБ

Сегодня на площади Победы в Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный памяти бойцов специального подразделения «Альфа» Государственного комитета национальной безопасности, погибших при исполнении служебного долга.

Дата приурочена к годовщине первых боевых потерь спецназа — 12 мая 2006-го. Почтить память павших героев пришли ветераны подразделения, семьи погибших, их друзья, близкие, а также воспитанники военно-патриотических клубов.

После минуты молчания и возложения цветов к собравшимся обратились бывшие сослуживцы и родственники бойцов, отдавших жизни во имя безопасности страны.

За годы службы спецназ «Альфа» понес пять боевых потерь: