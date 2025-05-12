В Бишкеке прошел митинг-реквием в память о бойцах спецназа «Альфа» ГКНБ

Сегодня на площади Победы в Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный памяти бойцов специального подразделения «Альфа» Государственного комитета национальной безопасности, погибших при исполнении служебного долга.
После минуты молчания и возложения цветов к собравшимся обратились бывшие сослуживцы и родственники бойцов, отдавших жизни во имя безопасности страны.
За годы службы спецназ «Альфа» понес пять боевых потерь:
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лейтенант Бакиров Кыялбек Гуламкадырович (родился 10 июня 1983 года, село Сакалды, Ноокенский район, Джалал-Абадская область) погиб 12 мая 2006-го в Кадамджайском районе Баткенской области. Посмертно награжден орденом «Эрдик»;
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полковник Осконалиев Абдрашит Алымбекович (родился 17 июня 1959 года, село Авлетим, Аксыйский район, Джалал-Абадская область) погиб 12 мая 2006-го в ходе той же операции. Посмертно награжден орденом «Манас» II степени;
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лейтенант Маманов Гапар Кылычбекович (родился 26 июня 1982 года, Бишкек) погиб 23 июня 2009-го в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Посмертно награжден орденом «Манас» III степени;
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лейтенант Бабараимов Женишбек Ташболтаевич (родился 27 февраля 1980 года, село Бешкент, Лейлекский район, Баткенская область) погиб 5 января 2011-го в Аламединском районе Чуйской области. Посмертно представлен к государственной награде;
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полковник Ниязбеков Усенбек Ниязбекович (родился 8 июля 1972 года, село Бел-Орук, Ноокатский район, Ошская область) погиб 7 августа 2019-го в селе Кой-Таш Чуйской области. Посмертно награжден медалью «Эрдик».