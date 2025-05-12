Около 400 миллионов тонн пластиковых отходов произвели в мире в 2024 году

Мир произвел около 400 миллионов тонн пластиковых отходов в 2024 году. Об этом сообщила Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Пластик сегодня используется почти во всех сферах — от автомобильной промышленности до медицины. С 1950-х, по оценкам экспертов, человечество произвело 9,2 миллиарда тонн пластика, из которых около 7 миллиардов тонн превратилось в отходы.

«Бутылки из-под воды и шампуня, упаковка, одежда из полиэстера, пластмассовые трубы и другие изделия — все это часть глобального кризиса загрязнения пластиком. Он разрушает экосистемы, наносит вред здоровью людей и усиливает изменение климата. Производство пластика требует огромных энергозатрат и, по оценкам, стало причиной более 3 процентов глобальных выбросов парниковых газов в 2020 году», — отмечают в ЮНЕП.

Наибольшую угрозу представляют одноразовые изделия. Они не перерабатываются и не возвращаются в экономику, перегружают системы утилизации и часто оказываются в окружающей среде.

Последствия загрязнения можно увидеть почти везде: в реках, озерах и океанах, на улицах городов и в сельской местности, на свалках и даже в пустынях и морском льду. Ученые обнаруживали пластиковые отходы на Эвересте и в Марианской впадине — самой глубокой точке океана.

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В ЮНЕП подчеркивают, что переработка не сможет решить проблему.

Согласно исследованию Организации экономического сотрудничества и развития, лишь около 9 процентов пластиковых отходов перерабатывают. Причины: изделия изначально не предназначены для переработки, слишком хрупки или поддаются переработке только один-два раза. Во многих странах отсутствует инфраструктура для эффективной переработки. При этом объемы производства пластика растут слишком быстро — с 2000 по 2019 год они удвоились.

По словам экспертов, чтобы бороться с загрязнением, необходимо пересмотреть весь жизненный цикл пластиковых изделий — от разработки и производства до потребления и утилизации. На практике это означает отказ от одноразового пластика, создание долговечных и безопасных изделий, поиск альтернатив и предотвращение утечек в природу.

Если не принять меры, ситуация ухудшится. По прогнозам, к 2060-му объем пластиковых отходов почти утроится и достигнет 1 миллиарда тонн в год.

«При сохранении текущих тенденций почти половина этих отходов окажется на свалках, будет сожжена или попадет в окружающую среду. Необходимо перестать воспринимать борьбу с пластиком как расходы. Это инвестиции в здоровье общества и планеты, которые принесут плоды на многие поколения вперед», — поясняют в ЮНЕП.

Отметим, что ежегодно 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. В 2025 году он будет посвящен тому, как предотвратить попадание пластиковых отходов в природу: от сокращения использования одноразовых изделий до изменения подходов к долгосрочному дизайну.