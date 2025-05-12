17:55
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Общество

В Бишкеке из-за реконструкции проспекта Чуй образовались масштабные пробки

В столице на участке проспекта Чуй — от улицы Абдрахманова до улицы Ибраимова — стартовали масштабные строительные работы. Асфальтовое покрытие полностью снято, движение транспорта на этом отрезке перекрыто. Проект реализуется на средства частного инвестора — компании «Ташболот Холдинг». Согласно ему, предусмотрены полное вскрытие дорожного полотна и капитальная реконструкция участка.

Уже вырыт котлован, и строительные работы ведутся в интенсивном режиме. Из-за перекрытия весь транспортный поток перераспределился на соседние улицы, что привело к огромным пробкам. Если ранее заторы были в основном в часы пик, то теперь движение затруднено практически в течение всего дня.

Ожидается, что реконструкция займет от шести до восьми месяцев. Общий бюджет проекта — 2 миллиарда сомов.

Горожанам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки в движении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328705/
просмотров: 828
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке установят «умные» светофоры и табло на проспекте Айтматова
На поезде быстрее: жителей Канта призвали отказаться от машин
Чуйские автоинспекторы нарушения ПДД будут выявлять с помощью дронов
Внимание! С 31 марта в Бишкеке перекроют движение по проспекту Чуй
Депутат считает, что мэрия не работает над решением проблемы пробок в Бишкеке
Как мэр Бишкека будет бороться с пробками на дорогах, интересуются депутаты
Пробками в Бишкеке озаботился кабмин: создана межведомственная рабочая группа
Нью-Йорк стал первым городом США, где ввели плату за въезд в зону пробок
Пробки. Мэрия Бишкека предлагает ограничить движение грузовиков в часы пик
Снегопад и курултай. В Бишкеке наблюдаются 10-балльные пробки
Популярные новости
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
В&nbsp;мэрии рассказали, какая односторонняя улица в&nbsp;Бишкеке станет двусторонней В мэрии рассказали, какая односторонняя улица в Бишкеке станет двусторонней
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;10&nbsp;мая: дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 мая: дожди
Бизнес
До&nbsp;сих пор переплачиваешь за&nbsp;iPhone? Вот что умеет Honor&nbsp;&mdash; и&nbsp;даже лучше! До сих пор переплачиваешь за iPhone? Вот что умеет Honor — и даже лучше!
Качественная доставка цветов: как выбрать сервис и&nbsp;не&nbsp;ошибиться? Качественная доставка цветов: как выбрать сервис и не ошибиться?
Кибербезопасность с&nbsp;О!: стартует стажировка Intern Labs&nbsp;&mdash; успей подать заявку Кибербезопасность с О!: стартует стажировка Intern Labs — успей подать заявку
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет банкиров с&nbsp;профессиональным праздником НПС «Элкарт» поздравляет банкиров с профессиональным праздником
12 мая, понедельник
17:39
Turkish Airlines будет штрафовать всех любителей вскакивать с мест по прилету Turkish Airlines будет штрафовать всех любителей вскаки...
17:30
Ключи от квартир 879 семьям в Джалал-Абаде вручил Садыр Жапаров
17:22
Ближе к перемирию. Индия возобновила подачу воды в Пакистан
17:14
Назначены и. о. руководителей новых министерств просвещения и науки
17:13
Третье за сегодня землетрясение зафиксировал Институт сейсмологии