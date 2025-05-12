В Бишкеке из-за реконструкции проспекта Чуй образовались масштабные пробки

В столице на участке проспекта Чуй — от улицы Абдрахманова до улицы Ибраимова — стартовали масштабные строительные работы. Асфальтовое покрытие полностью снято, движение транспорта на этом отрезке перекрыто. Проект реализуется на средства частного инвестора — компании «Ташболот Холдинг». Согласно ему, предусмотрены полное вскрытие дорожного полотна и капитальная реконструкция участка.

Уже вырыт котлован, и строительные работы ведутся в интенсивном режиме. Из-за перекрытия весь транспортный поток перераспределился на соседние улицы, что привело к огромным пробкам. Если ранее заторы были в основном в часы пик, то теперь движение затруднено практически в течение всего дня.

Ожидается, что реконструкция займет от шести до восьми месяцев. Общий бюджет проекта — 2 миллиарда сомов.

Горожанам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки в движении.