В мэрии Бишкека намерены все кладбища вынести за город

Необходимо вынести все кладбища Бишкека за город. Об этом на заседании БГК сообщил аким Ленинского района столицы Жыргалбек Шакиев.

Депутат БГК Аскар Абышев заявил, что необходимо рассмотреть вопрос кладбищ. По его словам, жители столицы жалуются на то, что до места захоронения далеко добираться.

В свою очередь Жыргалбек Шакиев ответил, что «это отмазки». «В прошлом году закрыли кладбище в жилмассиве «Ак-Ордо». Между тем в Маевке и Ороке есть кладбища. Это отмазки, когда говорят, что далеко. Мы должны вывести все кладбища за город по экологическим и другим соображениям», — заявил он.

Кроме того, в селе Орок один гражданин сделал бизнес на захоронении.

«Там организаторы получили разрешение айыл окмоту, организовали самостоятельно кладбище размером 6 гектаров и брали деньги за захоронение. Цены были высокими. В прошлом году мы вызывали организатора, который это устроил. С ним провели беседу, однако он не прекратил свою деятельность. Недавно в отношении него возбудили уголовное дело», — сказал Жыргалбек Шакиев.