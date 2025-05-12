В Бишкеке вырубают здоровые деревья для расширения тротуара. Экоактивисты против

В Бишкеке разгорелся спор вокруг строительства тротуара на улице Горького. Как сообщают экоактивисты, при расширении пешеходной зоны под угрозой оказались здоровые деревья, в том числе несколько берез.







По словам участников экологического движения, речь идет о деревьях, которые посадили и за которыми ухаживали местные жители. Однако, несмотря на это, их планируют спилить, так как деревья примерно на 20 сантиметров заходят в границы будущего тротуара, ширина которого по проекту составляет 4 метра.

«Хозяин участка — на фото в сером спортивном костюме — против вырубки. Но его мнение, похоже, никто учитывать не собирается. Муниципальные службы ссылаются на то, что территория общественная, и план будет реализован без исключений», — сообщают активисты.

По словам участников инициативной группы, они просили изменить траекторию тротуара хотя бы на одном небольшом участке, чтобы сохранить деревья.

«Всего 20 сантиметров — неужели это такая критическая проблема? Во всем мире приоритет отдается экологии и зеленым зонам. А у нас главное, чтобы дорожка была ровной», — возмущаются они.

Экоактивисты призывают городские власти пересмотреть проект с учетом интересов горожан и окружающей среды. «Да, тротуары нужны. Но не ценой уничтожения деревьев, которые дают тень, очищают воздух и делают город живым», — подчеркивают они.