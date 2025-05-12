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Общество

Айжан Чаначева рассказала о проблеме ала качуу на конкурсе «Мисс Мира — 2025»

Участница «Мисс Мира — 2025» от Кыргызстана Айжан Чаначева рассказала о проблеме ала качуу (похищение девушек с целью женитьбы). Видеопрезентация опубликована на ее странице в соцсетях.

Кыргызстанка отметила, что пагубная традиция лишает молодых женщин их основных прав, ограничивая их доступ к образованию, независимости и полноценной жизни.

«Как мисс Кыргызстан, я представляю «Новый путь» — проект, рожденный глубокой приверженностью расширению прав и возможностей следующего поколения кыргызских девушек. «Новый путь» — это больше, чем просто проект; это движение. Наша миссия — предоставить кыргызским девушкам знания, поддержку и вдохновение, необходимые им для формирования собственной судьбы. Мы представляем себе общество, в котором каждая девушка может выбрать свой собственный путь, получить образование, построить карьеру и жить достойной и осмысленной жизнью», — подчеркнула она.

Айжан Чаначева отметила, что история Бурулай Турдалиевой, чья жизнь трагически оборвалась из-за похищения, служит суровым напоминанием о настоятельной необходимости перемен. «Новый путь» стремится почтить ее память, строя будущее, в котором подобная несправедливость станет пережитком прошлого.

Конкурсантка призвала поддержать проект «Новый путь», заметив, что вместе можно расширить возможности кыргызских девушек, преобразовать сообщества и построить более светлое будущее для КР, в которой у каждой будут свобода выбора, сила образования и возможность прожить жизнь, наполненную смыслом.

Напомним, в 2023 году другая участница конкурса «Мисс Вселенная» Алтынай Ботоярова, представлявшая Кыргызстан, вышла на сцену в платье с принтом, который символизирует борьбу с насилием в отношении женщин и девочек. Некоторые высказали критику в ее адрес за это, и конкурсантка попросила прощения за свой наряд.

Отметим, в нашей республике похищение девушки — тяжкое преступление. В соответствии с вступившим 1 декабря 2021-го Уголовным кодексом за совершение подобного преступления возбуждается уголовное дело по статье 172 «Похищение человека с целью вступления в брак» УК КР. За похищение для вступления в брак виновный лишается свободы от пяти до семи лет. Встречное заявление или отказ от претензий в таких случаях не принимается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328694/
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