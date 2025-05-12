Весенние полевые работы в Кыргызстане. В запасе 1,3 миллиона литров солярки

В Кыргызстане продолжается обеспечение аграриев горюче-смазочными материалами для своевременного проведения весенних полевых работ. Минсельхоз через Фонд государственных материальных резервов предоставляет дизельное топливо (солярку) по цене на 65 сомов ниже рыночной. Об этом сообщает его пресс-служба.

На данный момент для проведения работ в семи областях республики по плану выделено 5 миллионов 999 тысяч 680 литров солярки. Из этого объема уже выдано 4 миллиона 724 тысячи 800 литров. Таким образом, на складах для фермеров остается 1 миллион 274 тысячи 880 литров топлива.

Ситуация с распределением и остатками солярки по областям следующая:

Чуйская: из выделенных 506 тысяч 130 литров выдано 383 тысячи 100, в остатке — 123 тысячи 30 литров;

Джалал-Абадская: из 665 тысяч 500 литров крестьянам предоставлено 501 тысяча 600, осталось 163 тысячи 900 литров;

Таласская: из 319 тысяч 200 литров крестьяне забрали 130 тысяч 600, в наличии — 188 тысяч 600 литров.

Ошская область: из 783 тысяч 900 литров фермеры вывезли 626 тысячи 200, осталось — 157 тысяч 700 литров.

Баткенская область: из предусмотренных 325 тысяч 900 литров продано 152 тысячи 200, в остатке — 173 тысячи 700 литров.

Иссык-Кульская область: из 1 миллион 739 тысячи 400 литров выдано 1 миллион 613 тысяч 800, осталось — 125 тысяч 600 литров.

Нарынская область: из 555 тысяч литров крестьяне закупили 421 тысяч 200, в наличии — 133 тысячи 800 литров.

Кроме того, сообщается, что в настоящее время рассматривается вопрос о предоставлении фермерам земли по их запросам.