Сейсмологи предупреждают о возможных повторных толчках в КР

В Нарынской области за минувшие сутки произошло два землетрясения. Об этом 24.kg сообщили в Институте сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана.

По данным специалистов, подземные толчки были зарегистрированы вблизи города Нарына. Магнитуда составила 4,5 балла, а в населенных пунктах эпицентральной зоны толчки ощущались силой до 3 баллов по шкале MSK-64.

В Институте сейсмологии прокомментировали ситуацию: «Фиксируемое землетрясение свидетельствует о накопленном тектоническом напряжении в регионе. Мы продолжаем мониторинг и ожидаем возможные афтершоки. Подобные сейсмособытия не редкость для Кыргызстана, который находится в зоне повышенной сейсмоактивности».

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Специалисты призвали граждан сохранять спокойствие и быть готовыми к повторным подземным толчкам.

Согласно данным международных сайтов по мониторингу сейсмоактивности, за последние 30 дней на территории Кыргызстана произошло 130 землетрясений магнитудой до 5,5 балла. Большинство из них — в горных и труднодоступных районах.

Институт сейсмологии продолжает отслеживать ситуацию и рекомендует жителям следить за официальной информацией.