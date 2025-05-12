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Общество

Назначен новый директор службы по контролю за землей и водными ресурсами

Первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбек Керималиев представил коллективу нового руководителя службы по земельному и водному надзору.

Согласно распоряжению кабинета министров, директором службы по контролю за землей и водными ресурсами назначен Азамат Саралаев.

Азамат Саралаев родился в 1991 году, имеет высшее образование, окончил Юридическую академию при правительстве.

В 2015-м работал заместителем директора в ОсОО «СОС».
В 2016–2021 годах занимал должности инспектора, старшего инспектора, главного инспектора и начальника отдела в инспекции по экологической и технической безопасности при правительстве КР.
В 2021–2022 годах был заместителем директора Государственной инспекции по земле и водным ресурсам при Министерстве сельского хозяйства КР.
С марта 2022-го занимал должность заместителя директора службы по контролю за землей и водными ресурсами.

Минсельхоза
Фото Минсельхоза. Азамат Саралаев

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328684/
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