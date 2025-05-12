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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Ремонт дорог в Бишкеке. Какие парковочные места убирают, объяснил чиновник

При ремонте дорог в Бишкеке незаконные парковочные пространства убирают. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный специалист столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Азамат Осмоналиев.

По его словам, с 2025 года оставляют парковочные карманы только там, где есть соответствующее разрешение.

«Мы оставляем места у больниц, школ, акимиатов, госучреждений для общих целей. Если же это частная парковка, то у владельца должно быть разрешение. К примеру, на бульваре Молодой Гвардии мы оставили много парковочных мест, поскольку там оформлены договоры аренды с мэрией», — сказал Азамат Осмоналиев.

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Он подчеркнул, что большинство парковочных пространств не соответствуют установленным нормам.

«Допустим, глубина должна быть от 4 метров, но у некоторых только 2-2,5 метра, машина заезжает, а «хвост» торчит, занимая половину полосы и создавая заторы. Другим авто приходится перестраиваться. Поэтому если параметры не отвечают нормам, то такие парковки убираем», — пояснил специалист.

Один из радиослушателей возмутился также качеством тротуаров в столице. «Городские улицы должны быть удобными для бишкекчан, большинство из которых являются пешеходами. Но состояние многих тротуаров, даже в центре города, печальное, можно ноги переломать», — сказал он и попросил чиновника пройтись по городу пешком.

Азамат Осмоналиев сказал, что, согласно постановлению столичной мэрии, вопрос строительства и ремонта тротуаров находится в ведении муниципальных администраций, а вопрос дорожной разметки и знаков — в ведении МП «Бишкекасфальтсервис».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328679/
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