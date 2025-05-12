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Общество

Вопрос выхода из авиационного черного списка Европы вновь обсудили КР и ЕС

Вопрос выхода из авиационного черного списка Европы вновь обсудили Кыргызстан и Еврокомиссия. Об этом сообщили в Государственном агентстве гражданской авиации.

По его данным, Еврокомиссии представлены результаты реформ, проведенных в рамках дорожной карты по выходу из черного списка. Встреча прошла в Генеральном директорате по мобильности и транспорту (DG MOVE).

Отмечается, что на встрече положительно оценили усилия нашей республики по повышению безопасности полетов, усилению надзора и адаптации нормативной базы к международным стандартам.

В ведомстве продолжают реализацию плана по устранению нарушений, внедрению новых процедур инспекционного контроля, а также по подготовке кадров и обновлению нормативно-правовой базы.

«Сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что авиационная отрасль КР вышла на уровень, соответствующий международным стандартам и требованиям. Это результат масштабной системной работы последних лет. Мы продолжаем двигаться вперед и уверены, что предпринятые реформы создают прочную основу для окончательного пересмотра нашего статуса со стороны ЕС», — сказал директор ГАГА Данияр Бостонов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328677/
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