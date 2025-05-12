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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Как мэрия Бишкека выбирает дороги для ремонта, рассказал специалист

Выбор дорог для ремонта в Бишкеке происходит коллективно, при согласовании со всеми заинтересованными службами. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный специалист столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Азамат Осмоналиев.

По его словам, при планировании титульного списка учитывается несколько факторов, в том числе срок эксплуатации дороги, интенсивность движения, пропускная способность, наличие общественного транспорта.

«В 2024 году мы шесть улиц отремонтировали, в 2025-м планируется реабилитация восьми. Все эти дороги изжили свои сроки, некоторые даже по два-три раза, поэтому выбраны именно эти улицы. Перед составлением списка приглашаем соответствующие муниципальные службы, которые озвучивают свои планы по замене коммуникаций и другим работам, эти улицы оставляем на последующие годы», — пояснил Азамат Осмоналиев.

Отметим, одна из слушательниц спросила, что нужно сделать горожанам, которые хотят, чтобы их улицу отремонтировали.

Главный специалист департамента посоветовал обращаться в муниципальную администрацию по месту жительства с письменным заявлением. «Ежегодные муниципальные администрации составляют титульный список на ремонт дорог на следующий год. Возможно, там учтут просьбу», — заметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328675/
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