В Турции граждан с избыточным весом будут взвешивать прямо на улице. Зачем?

В Турции хотят выявлять людей с избыточным весом и направлять в центры здорового образа жизни и центры семейного здоровья. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу.

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По его словам, акция пройдет в рамках общенациональной программы, цель которой — охватить 10 миллионов человек в течение трех месяцев.

Медицинские работники будут проводить замеры роста, веса и индекса массы тела граждан в общественных местах (например, на площадях и в парках) во всех провинциях республики.

«Таким образом мы хотим не только выявить группы риска, но и распространить культуру здорового образа жизни. Тех людей, у которых будет выявлен избыточный вес, будут направлять в соответствующие медучреждения, в которых диетологи предоставят гражданам консультации и окажут последующие услуги», — отметил глава Минздрава Турции.

Проект осуществляется в сотрудничестве с региональными управлениями здравоохранения, а также при поддержке организаций Красного Полумесяца, фонда «Зеленый Полумесяц» и ряда неправительственных организаций.

Кемаль Мемишоглу подчеркнул, что целью проекта является формирование общества, которое сохраняет здоровье, не дожидаясь болезни. В ведомстве намерены повысить уровень медицинской грамотности и укрепить привычки здорового образа жизни у населения, добавил он.