В Бишкеке установили памятник Герою КР и народному поэту Сооронбаю Жусуеву

В рамках празднования 100-летнего юбилея со дня рождения Героя Кыргызской Республики и участника Великой Отечественной войны Сооронбая Жусуева в парке имени Тоголока Молдо возвели памятник в его честь. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Сооронбай Жусуев является народным поэтом КР, кавалером ордена «Манас» III степени и лауреатом Государственной премии имени Токтогула.

В мероприятии участвовали представители власти, а также близкие, современники поэта, писатели, деятели культуры и поклонники творчества Жусуева.

Замминистра Тимурлан Ажымалиев отметил, что творческое наследие поэта является неотъемлемой частью национального самосознания и культурного кода кыргызского народа, и его глубокие философские мысли возвели кыргызскую поэзию на вершину.

Сооронбай Жусуев родился 15 мая 1925-го в селе Кызыл-Жар Кара-Кульджинского района Ошской области. В годы Великой Отечественной войны служил связистом в составе легендарной 8-й гвардейской дивизии имени Ивана Панфилова. Дважды ранен.

После войны окончил Ошский государственный педагогический институт, затем Литературный институт имени Максима Горького в Москве. Работал в редакциях газет и журналов, Союзе писателей Кыргызстана. Первое стихотворение поэта опубликовано в 1943-м. Всего он издал более 30 книг на кыргызском языке и 14 — на русском. Его произведения переведены на многие языки, десятки стихов положены на музыку.

Сооронбаю Жусуеву присвоено множество званий и наград:

звание народного поэта КР;

орден Отечественной войны I степени;

орден «Манас» III степени;

медали «За отвагу» и «Даңк»;

звание «Герой Кыргызской Республики»;

знак отличия «Ак Шумкар».

Являлся почетным гражданином Бишкека и Оша, почетным профессором ряда университетов. Имя Жусуева носят две школы в Ошской области.

Скончался 4 февраля 2016 года в Бишкеке. Похоронен на Ала-Арчинском кладбище.