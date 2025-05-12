Почему не могут реконструировать мосты в Бишкеке, рассказал специалист

В 2024 году в Бишкеке планировали провести реконструкцию с элементами строительства трех существующих мостов, но в связи с отсутствием участников тендера эти объекты перешли на 2025-й. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный специалист департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Азамат Осмоналиев.

По его словам, тендер объявлен повторно, если победитель будет определен, то работы начнутся в этом году.

В планах строительство мостов по улице Ауэзова через канал ТЭЦ, по проспекту Жибек Жолу через реку Аламедин (в районе Восточного автовокзала) и по улице Шукурова с выходом на Медерова через Восточный БЧК.

Читайте по теме Тендер на строительство двух мостов в Бишкеке объявили уже в пятый раз

Азамат Осмоналиев отметил, что в рамках третьей фазы проекта по развитию улично-дорожной сети с КНР реализуется строительство нового эстакадного моста на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого.

«Проектно-изыскательные работы уже на завершающем этапе. После экспертизы и согласования с китайской стороной, думаю, начнем в 2025-м либо в начале 2026-го. За счет грантовых средств КНР в настоящее время ведутся проектно-изыскательные работы еще двух новых эстакадных мостов — на пересечении Фучика и Жибек Жолу и по Фучика с выходом на Толстого. Проектно-изыскательные работы проводят не месяц и даже не полгода, это целая процедура», — подчеркнул он.