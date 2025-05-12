Ремонт дорог в Бишкеке идет с опережением, но круглосуточно работать не могут

Ремонт дорог в Бишкеке идет с опережением на неделю. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный специалист столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Азамат Осмоналиев.

По его словам, в 2025 году запланирована реабилитация (не реконструкция) восьми центральных городских дорог, на некоторых из них работы уже начаты.

К примеру, участок бульвара Молодой Гвардии (от улицы Боконбаева до Рыскулова) с западной стороны уже сдали в эксплуатацию. Работы идут на восточной стороне.

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Работы также ведутся на Медерова от Юнусалиева до Панфилова; проспекте Жибек Жолу от Курманджан Датки до Лермонтова с северной стороны (с южной стороны работы окончены, там организовано временно двустороннее движение); на улице Шабдана Баатыра от 7 апреля до Лермонтова с северной стороны. На южной стороне МП «Бишкектеплосеть» планирует замену труб, поэтому там реабилитацию дорог перенесли на следующий год.

«В ближайшее время планируется начать работы на Льва Толстого от Акиева до Ибраимова. В планах также реабилитация улиц Московской (от бульвара Молодой Гвардии до улицы Фучика), Ахунбаева (от улицы 7 Апреля до улицы Жукеева-Пудовкина) и Курманджан Датки (от проспекта Чуй до Жибек Жолу). По улице Курманджан Датки в настоящее время «Бишкектеплосеть» меняет трубы, поэтому мы ждем. Ориентировочно, в конце августа они закончат, и мы приступим к своей работе», — сказал Азамат Осмоналиев.

Он отметил, что ремонт дорог в Бишкеке идет с опережением на неделю. К примеру, участок бульвара Молодой Гвардии с западной стороны по графику должны были открыть 15 мая, но открыли к 9 мая. Такая же ситуация с проспектом Жибек Жолу и улицей Медерова.

«Медерова планируем до Панфилова открыть к концу мая, если погода позволит. Мы и подрядные организации заинтересованы в круглосуточной работе, чтобы закончить быстрее. Но есть закон о тишине. К примеру, по Молодой Гвардии с обеих сторон живут люди. Строительство и ремонт дорог не тихий процесс, работает тяжелая техника, фрезеровочные машины. Покой горожанам тоже нужен, поэтому работаем только в дневное время», — подчеркнул Азамат Осмоналиев.

Он добавил, что с 2024 года при реабилитации улиц там, где есть свободная муниципальная земля, департамент старается расширить дороги для их разгрузки. Так расширили отдельные участки на Байтика Батыра, Ахунбаева, Горького, Жибек Жолу и других улицах. В результате пропускная способность увеличилась.