Сегодня, 12 мая 2025 года, на 97-м году жизни ушел из жизни ветеран органов национальной безопасности Шаимбек Намазов.

Руководство, Совет ветеранов и личный состав ГКНБ Кыргызской Республики глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Майор в отставке Шаимбек Намазович Намазов родился 12 апреля 1929 года в селе Жаркынбаево Иссык-Кульского района.

В органах госбезопасности Киргизской ССР проходил службу с 1949 по 1975 год. Окончил Высшие курсы КГБ СССР. Занимал различные оперативные и руководящие должности КГБ при СМ Кыргызской ССР.

Шаимбек Намазов был отзывчивым, добрым и чутким человеком, хорошим другом и надежным товарищем. Таким он и останется в нашей памяти. До последних дней был в здравом уме и давал свои ценные советы действующим сотрудникам ГКНБ КР.

Редакция 24.kg выражает свои соболезнования родным и близким ветерана.