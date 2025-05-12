Введен в эксплуатацию бассейн суточного регулирования в Чуйской области

В рамках реализации мероприятий по улучшению ирригационной инфраструктуры Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности успешно завершен капитальный ремонт БСР на канале «Верхняя-Кайырма» в Чуйском районе.



БСР играет ключевую роль в обеспечении оросительной водой сельхозугодий Онбир-Жылгинского, Кошкоргонского и С.Ибраимовского айыльных аймаков.



Общая орошаемая площадь составляет 2 тысячи 356 гектаров, включая 2 тысячи 56 гектаров за счет подачи из канала протяженностью почти 8 километров.



В рамках капитального ремонта была выполнена работа по устройству современной геомембраны и геотекстиля.



На сегодняшний день объект введен в эксплуатацию и начато его наполнение водой, что позволит обеспечить стабильное и эффективное орошение сельскохозяйственных угодий в период вегетации.



Капитальный ремонт БСР стал важным шагом на пути к устойчивому развитию агропромышленного комплекса региона, повышению продуктивности сельского хозяйства и рациональному использованию водных ресурсов.

Фото Минсельхоза. БСР