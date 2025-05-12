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Общество

Введен в эксплуатацию бассейн суточного регулирования в Чуйской области

В рамках реализации мероприятий по улучшению ирригационной инфраструктуры Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности успешно завершен капитальный ремонт БСР на канале «Верхняя-Кайырма» в Чуйском районе.

БСР играет ключевую роль в обеспечении оросительной водой сельхозугодий Онбир-Жылгинского, Кошкоргонского и С.Ибраимовского айыльных аймаков.

Общая орошаемая площадь составляет 2 тысячи 356 гектаров, включая 2 тысячи 56 гектаров за счет подачи из канала протяженностью почти 8 километров.

В рамках капитального ремонта была выполнена работа по устройству современной геомембраны и геотекстиля.

На сегодняшний день объект введен в эксплуатацию и начато его наполнение водой, что позволит обеспечить стабильное и эффективное орошение сельскохозяйственных угодий в период вегетации.

Капитальный ремонт БСР стал важным шагом на пути к устойчивому развитию агропромышленного комплекса региона, повышению продуктивности сельского хозяйства и рациональному использованию водных ресурсов.

Минсельхоза
Фото Минсельхоза. БСР

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328648/
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