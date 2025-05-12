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Общество

«Крик сердца» кыргызской кардиохирургии: профессор обратился к властям

Калдарбек Абдраманов — известный кардиохирург, профессор, заслуженный врач и главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Кыргызстана с 40-летним стажем опубликовал в соцсетях эмоциональное обращение, назвав его «Крик сердца». Он напомнил, что с момента первой операции на сердце, которую провел академик Иса Ахунбаев 19 мая 1959 года, кыргызская кардиохирургия прошла большой путь, но по-прежнему работает в условиях, далеких от мировых стандартов.

Абдраманова
Фото Абдраманова. Операция на сердце

«Мы, ученики и последователи великого хирурга Исы Ахунбаева, провели свыше 70 тысяч операций на сердце. Мы делаем почти все, что делают клиники Европы и США. У нас есть знания, опыт, подготовленные специалисты, но нет самого главного — соответствующих условий. И это тормозит развитие отечественной кардиохирургии», — подчеркнул он.

По его словам, несмотря на все достижения, кыргызские врачи вынуждены работать в экстремальных условиях. После пожара в здании НИИ хирургии сердца и трансплантологии (НИИХСТО) в Бишкеке, коллектив работает в неприспособленных помещениях. А международные программы помощи, по мнению специалиста, порой носят формальный характер: «Иностранные коллеги оперируют несложные случаи, не обучая наших докторов новым технологиям и не оставляя оборудование. Такие акции, по сути, не решают реальных проблем».

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Обращение кардиохирурга прозвучало после того, как президент Садыр Жапаров на днях публично отчитал министра здравоохранения, упрекнув его в неспособности наладить эффективную работу системы.

«Стыдно не перед иностранными врачами, а перед собой и перед памятью Учителя. Мы отвлекаем первое лицо государства от неотложных дел. А ведь задача — быть достойными потомками Ахунбаева, не просить, а учить, спасать, развивать. Сколько еще это будет продолжаться?» — задает риторический вопрос профессор.

Он выразил надежду, что это обращение услышат не только в профессиональном сообществе, но и в правительстве. Кардиохирург уверен: при наличии современной инфраструктуры и поддержки кыргызские врачи смогут проводить и пересадку сердца, к которой пока страна не готова технически, но не научно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328631/
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