10:14
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Общество

Более 100 тысяч детей в Кыргызстане записались в школу

В Кыргызстане в школы зарегистрировано более 100 тысяч детей. Об этом говорят открытые данные на портале 1mektep.edu.gov.kg.

В том числе записано 1,4 тысячи льготников. Свободными остаются 185 тысяч мест.

В Бишкеке в первый класс зачислено более 6,8 тысячи детей, во второй — 8,2 тысячи.

Читайте по теме
Запись в школу. Как не оставить ребенка без гарантированного места

Отметим, что первый этап электронной записи проводится по адресу постоянной прописки — до 1 июня. До этого времени родители должны подтвердить выбор школы. Со 2 июня по 15 августа электронная запись пройдет по фактическому месту проживания (независимо от адреса прописки).

В связи с переходом на 12-летнее образование запись ведется сразу в первый и второй классы. Детей, рожденных в 2018 году, система автоматически распределит во второй класс, рожденных в 2019-м — в первый.

Если дети 2019 года рождения прошли 480-часовую программу подготовки к школе «Наристе», то они тоже могут пойти во второй класс. Для этого дошкольные организации должны внести информацию в электронную базу balalyk.edu.gov.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328625/
просмотров: 354
Версия для печати
Материалы по теме
Более 99 тысяч детей в Кыргызстане записались в школу
Telegram-бот для записи детей в первый класс запустили в Кыргызстане
Более 96 тысяч детей в Кыргызстане записались в школу
Прием в первый класс. В Бишкеке в семи школах квоты заполнены
14 тысячам первоклассников в Бишкеке придется учиться на базе детсадов
Около 90 тысяч детей в Кыргызстане записались в школу
Почти 82 тысячи детей в Кыргызстане записали в школы
Более 66 тысяч детей в Кыргызстане записали в школы
Прием в школу. Льготников будут проверять органы национальной безопасности
Прием в школу. Временная прописка не поможет попасть в статусные школы
Популярные новости
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
В&nbsp;мэрии рассказали, какая односторонняя улица в&nbsp;Бишкеке станет двусторонней В мэрии рассказали, какая односторонняя улица в Бишкеке станет двусторонней
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;10&nbsp;мая: дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 мая: дожди
Бизнес
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет банкиров с&nbsp;профессиональным праздником НПС «Элкарт» поздравляет банкиров с профессиональным праздником
ЦУМ &laquo;Айчурек&raquo; продолжает работать в&nbsp;обычном режиме ЦУМ «Айчурек» продолжает работать в обычном режиме
MEGA поздравила ветеранов ВОВ Кыргызстана с&nbsp;предстоящим 80-летием Великой Победы MEGA поздравила ветеранов ВОВ Кыргызстана с предстоящим 80-летием Великой Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;: 33&nbsp;года истории, которую мы&nbsp;пишем вместе «Оптима Банк»: 33 года истории, которую мы пишем вместе
12 мая, понедельник
10:12
Украина должна немедленно согласиться на переговоры с РФ, заявил Трамп Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Р...
10:00
Кыргызскому сому 32 года: история, становление, награды
09:52
Цена на золото снижается. Что происходит в Кыргызстане
09:50
«Крик сердца» кыргызской кардиохирургии: профессор обратился к властям
09:44
В России иностранцам начнут оказывать бесплатную медицинскую помощь