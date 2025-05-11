В Боомском ущелье с 12 мая начнут спуск опасных камней, движение ограничат

С 12 по 16 мая в Боомском ущелье будут проводиться работы по спуску опасных камней. Об этом сообщает пресс-служба ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

По ее данным, работы будут вестись с учетом погодных условий на 129-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт (3 тысячи 899-й километр железной дороги).

Работы будут проводиться в светлое время суток после частичного перекрытия трассы сотрудниками ГУОБДД МВД с 9.00 до 15.00.

Во время очистки дороги транспорт будет направлен по одной полосе. При накоплении более 30-40 машин работы по спуску камней прекратят для пропуска.