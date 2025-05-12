Торгово-промышленная палата КР теперь имеет своего представителя в Японии

Торгово-промышленная палата теперь имеет своего представителя в Японии. Им стал доктор экономических наук Аслан Атабиев, проинформировали в ТПП.

Фото ТПП. Аслан Атабиев стал представителем ТПП в Японии

Отмечается, что назначение поспособствует развитию торгово-экономических связей между Кыргызстаном и Японией, а также привлечению инвестиций и реализации совместных проектов.

Аслан Атабиев имеет многолетний опыт в сфере экономики, международного сотрудничества и банковского сектора. В настоящее время он ведет работу над рядом инициатив, направленных на укрепление кыргызско-японского партнерства и продвижение перспективных проектов в республике, подчеркнули в палате.