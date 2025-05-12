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Общество

Школы Кыргызстана получили 159 тысяч учебников по английскому языку

Школы Кыргызстана получают новые комплекты учебников по английскому языку для учеников 4-х классов. Первые экземпляры вручены школе № 5 в Бишкеке, сообщили в посольстве Великобритании в КР.

посольства Великобритании в Кыргызстане
Фото посольства Великобритании в Кыргызстане

По данным дипмиссии, комплект учебных материалов включает:

  • 158 тысяч 700 учебников;
  • 158 тысяч 700 рабочих тетрадей;
  • 4 тысячи 950 методических пособий для учителей.

Издание подготовлено издательством «Окуу китеби» и отпечатано в типографии «Учкун» при поддержке ЮНИСЕФ и посольства Великобритании. Учебники разработаны для школ с кыргызским и русским языками обучения.

Отмечается, что новые материалы соответствуют современным стандартам образовательной реформы «Алтын казык» и направлены на повышение качества преподавания английского языка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328596/
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