Строительство подземки возле ЦУМа. Будет изменено движение автобусов

В Бишкеке стартуют подготовительные работы для масштабного проекта по строительству подземного пешеходного перехода и парковки на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Таким образом, 9 мая в 22.00 участок проспекта Чуй от Абдрахманова до Ибраимова полностью перекроют для работ. В связи с чем на время строительства на данном участке изменятся схемы движения некоторых автобусных маршрутов:

на отрезке улицы Абдрахманова и улицы Ибраимова маршруты № 7, 34, 38, 166 будут переведены на улицу Жумабека;

на отрезке улицы Абдрахманова и улицы Ибраимова маршруты № 5, 11, 16, 21, 25, 36, 50, 104, 129, 135, 152, 169, 216, 222, 227 и 254 будут переведены на улицу Киевскую.

Для транспорта также будет скорректирован цикл работы светофоров, что поможет минимизировать заторы.

Проект, реализуемый за счет частных инвестиций компании «Ташболот Холдинг», предусматривает полное вскрытие дорожного полотна, из-за чего восстановительные работы займут от 6 до 8 месяцев. Общий бюджет проекта составляет 2 миллиарда сомов.



Мэрия города Бишкека просит отнестись с понимаем к временным неудобствам и во избежание дорожных заторов рекомендует заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться общественным транспортом вместо личного.