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Общество

Кабмин передал частнику земли парка «Ала-Арча» для создания центра исследований

Кабмин передал частнику земли парка «Ала-Арча» для создания центра исследований. Распоряжение о предоставлении в аренду 70 гектаров земли, принадлежащей государственному природному парку «Ала-Арча», сроком на 49 лет компании «ИДК групп» подписал глава кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, земли передаются для организации деятельности исследовательского центра устойчивого сельского хозяйства, лесного хозяйства и животноводства. Он должен заработать в течение ближайших трех лет.

Участок находится между селами Байтик и Кашка-Суу.

По данным Минюста, руководителем ОсОО «ИДК групп» является Азамат Саалаев. Основной вид деятельности компании — предоставление услуг для туристического проживания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328347/
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