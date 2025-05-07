Кабмин передал частнику земли парка «Ала-Арча» для создания центра исследований. Распоряжение о предоставлении в аренду 70 гектаров земли, принадлежащей государственному природному парку «Ала-Арча», сроком на 49 лет компании «ИДК групп» подписал глава кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, земли передаются для организации деятельности исследовательского центра устойчивого сельского хозяйства, лесного хозяйства и животноводства. Он должен заработать в течение ближайших трех лет.

Участок находится между селами Байтик и Кашка-Суу.

По данным Минюста, руководителем ОсОО «ИДК групп» является Азамат Саалаев. Основной вид деятельности компании — предоставление услуг для туристического проживания.