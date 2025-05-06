В Бишкеке с 7 по 10 мая временно изменят схемы движения некоторых автобусов

В Бишкеке в связи с праздничными мероприятиями, приуроченными ко Дню Победы, введут временные изменения в работу общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

С 7 по 10 мая автобусы маршрутов № 36, 56, 101, 118 и 135 не будут курсировать по улицам Ибраимова, Шопокова, Жумабека и Фрунзе.

Маршруты будут направлены в объезд перекрытых участков.

Муниципалитет просит отнестись с пониманием к временным неудобствам и во избежание дорожных заторов рекомендует заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться общественным транспортом вместо личного.