Москва усиливает меры на 9 Мая: ограничения в аэропортах, возможны перебои связи

С 8 до 12 мая в аэропорту Внуково будут действовать ограничения на вход: в здание терминала смогут попасть только пассажиры при наличии авиабилета или посадочного талона. Встречающих и провожающих внутрь не пустят.

Как сообщает администрация аэропорта, меры введены в целях обеспечения безопасности в период праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

Ограничения коснутся и связи. Жители Москвы начали получать сообщения от сотовых операторов с предупреждением о возможных перебоях с мобильным интернетом и связью 7 и 9 мая. Аналогичные меры уже применялись 5 мая — во время репетиции воздушной части парада в столице был отключен мобильный интернет.