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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

В Бишкеке после ремонта открывается участок проспекта Жибек Жолу

В Бишкеке продолжаются работы по капитальному ремонту дорог.

Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, 7 мая после завершения ремонтных работ открывается для движения транспорта южная сторона проспекта Жибек Жолу от улицы Курманджан Датки до улицы Лермонтова.

В свою очередь, в это же время закрывается северная сторона дороги вышеотмеченного участка.
С южной стороны будет организовано временное двустороннее движение. Подрядной организацией выступает ОсОО «Мостдорстрой».

В сообщении отмечается, что все восстановительные работы выполнены строительными подрядчиками с опережением установленных графиков. В ближайшее время будут проведены работы по благоустройству придорожной территории, включая ремонт парковочных карманов, который будет осуществлен за счет средств владельцев прилегающих коммерческих объектов при наличии у последних договоров аренды с муниципалитетом.

Мэрия призывает горожан, водителей и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с дорожными работами. В целях предотвращения заторов рекомендуется заранее планировать маршрут и по возможности использовать общественный транспорт вместо личного.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328333/
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