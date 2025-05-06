Чиновница администрации Буша заявила, что в США построили «подземный город»

Бывшая чиновница администрации экс-президента США Джорджа Буша Кэтрин Остин Фиттс заявила, что власти страны построили секретный «подземный город» за $21 триллион для богатых и влиятельных, чтобы они могли выжить в случае апокалипсиса. Об этом пишет New York Post.

По словам Фиттс, с 1998 по 2015 год по всему государству на деньги налогоплательщиков построено около 170 таких бункеров, включая расположенные под океанами у побережья Соединенных Штатов. Она не предоставила доказательства, но сослалась на отчет экономиста из Университета штата Мичиган Марка Скидмора 2017-го, где указывались «неавторизованные расходы» в министерствах обороны и жилищного строительства за этот период.

Отмечается, что Кэтрин Остин Фиттс изучила данные о подземных военных базах и, сопоставив свое исследование с пропавшими финансами, сделала «догадку» о реальном количестве объектов. Она утверждает, что базы связаны сложной транспортной системой и питаются от секретной энергетической установки, известной только военным.

«Я уверена, что эта энергия существует. Если посмотреть на многие очень быстрые корабли, летающие по планете, они не используют классическое электричество», — заявила экс-чиновница.

Кэтрин Остин Фиттс занимала пост помощника министра жилищного строительства и городского развития при президенте Джорджe Буше в 1989-1990 годах.

Ранее она также высказывала ряд других спорных идей, в том числе о том, что вакцина от COVID-19 якобы содержит ингредиенты для изменения ДНК, а также о том, что теневое мировое кабальное сообщество пытается с помощью контроля разума поработить человечество.