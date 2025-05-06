«Мисс Кыргызстан — 2025» Айжан Чаначаева примет участие в 72-м международном конкурсе «Мисс мира — 2025». Об этом сообщили в дирекции национального конкурса красоты.

Фото СМИ. «Мисс Кыргызстан — 2025» Айжан Чаначаева

Отмечается, что в Хайдарабаде (штат Телангана, Индия) соберутся представительницы более чем из 132 государств мира.

«Ее участие — это не просто личное достижение, это возможность продемонстрировать миру красоту, культуру и потенциал нашей страны. «Мисс мира» не только конкурс красоты, но и платформа для продвижения гуманитарных ценностей, интеллектуального развития и социальной ответственности. Айжан является ярким воплощением этих качеств, сочетая в себе внешнюю привлекательность, образованность и стремление к позитивным изменениям в обществе», — говорится в сообщении.

Финал конкурса пройдет 31 мая 2025 года и станет важным событием для всей КР, заметили в дирекции.