В Токтогулке наблюдается подъем уровня воды, а расход рекордно низкий

Объем воды в Токтогульском водохранилище на сегодня составляет 8,848 миллиарда кубометров согласно данным, предоставленным ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Отмечается, что текущий объем превышает показатель аналогичного периода прошлого года (7,757 миллиарда кубометров).

Кроме того, наблюдается уменьшение расхода воды. Сегодня среднесуточный расход достиг всего 176 кубометров в секунду, в то время как приток составил в три раза больше — 431 кубометр в секунду. Для сравнения, годом ранее расход воды был намного выше — 356 кубометров в секунду, а приток составлял 400 кубометров в секунду.

Показатели от 5 мая 2025-го демонстрируют схожую тенденцию: при объеме воды 8,772 миллиарда кубометров приток составлял 399 кубометров в секунду, а расход — 191 кубометр.