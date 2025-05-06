В КР предлагают брать данные частников для составления официальной статистики

В Кыргызстане предлагают брать данные частных компаний для составления официальной статистики. С инициативой выступает Национальный статистический комитет, который подготовил изменения в профильный закон. Документ вынесен на общественное обсуждение.

«Действующая система сбора статистической информации зачастую характеризуется избыточной нагрузкой на респондентов (юридических и физических лиц), которые вынуждены предоставлять схожие или идентичные данные в различные государственные органы (Нацстатком, налоговые органы, Социальный фонд и другие). Это приводит к неоправданным временным и финансовым затратам для бизнеса и граждан, а также к неэффективному использованию ресурсов государственных органов.

Наряду с традиционными административными источниками важным ресурсом становятся сведения, генерируемые частным сектором — телекоммуникационными операторами, банками, платформами электронной коммерции, транспортными и логистическими сервисами, а также онлайн-приложениями.

Эти данные, известные как данные большого объема (big data), являются мощным инструментом анализа и прогнозирования социально-экономических процессов», — говорится в справке-обосновании.

Законопроект предлагает комплексное решение этих проблем путем внесения изменений в Закон «Об официальной статистике», закрепление новых понятий «частные поставщики данных» и «данные большого объема (big data)» как основы для правового взаимодействия органов статистики с частным сектором.

Также предлагается ввести новый принцип официальной статистики — «эффективность и минимизация нагрузки на респондентов». Он подразумевает приоритет использования административных сведений и запрет на дублирующий сбор.

Предусмотрено установление четких условий, при которых допускается сбор первичных статистических данных от респондентов — только при отсутствии качественной, своевременной и сопоставимой административной информации.