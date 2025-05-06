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Общество

7 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-17.30 — жилмассив «Карагачевая роща».
2
Чуйская область
  • 9.00-17.00 — села Байтик (улица Эшмамбет уулу, 40 лет Киргизии), Крупское (улица Советская), Чалдовар (улица Навои), Арал (улица Картамбаева), Майское (улицы Найденова, Первомайская);
  • 9.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Пушкина, Фрунзенская, переулок Жуковский);
  • 8.30-17.00 — село Полтавка (улица Центральная);
  • 9.00-18.00 — село Люксембург (улица Карасуйская).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328262/
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