7 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.30 — жилмассив «Карагачевая роща».
2Чуйская область
- 9.00-17.00 — села Байтик (улица Эшмамбет уулу, 40 лет Киргизии), Крупское (улица Советская), Чалдовар (улица Навои), Арал (улица Картамбаева), Майское (улицы Найденова, Первомайская);
- 9.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Пушкина, Фрунзенская, переулок Жуковский);
- 8.30-17.00 — село Полтавка (улица Центральная);
- 9.00-18.00 — село Люксембург (улица Карасуйская).