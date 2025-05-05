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Общество

На Иссык-Куле китайский инвестор построит два мусоросжигающих завода

На Иссык-Куле китайский инвестор построит два мусоросжигающих завода. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента в регионе.

аппарата полпреда президента в Иссык-Кульской области
Фото аппарата полпреда президента в Иссык-Кульской области

Уточняется, что заводы построят в Балыкчи и Ак-Суйском районе. Инвестором выступает компания «Хунань Цзюньсинь Хуаньбао».

Губернатор Бакытбек Жетигенов встретился с главой компании Дай Даогуо, им представили предварительное технико-экономическое обоснование проекта. Стройку планируется начать в текущем году.

По итогам встречи подписано рамочное соглашение между руководством Иссык-Кульской области и компанией «Хунань Цзюньсинь Хуаньбао». Согласно документу, инвестор берет на себя также оснащение заводов современным оборудованием и обучение местных специалистов.

Местные власти отмечают, что реализация проекта позволит решить проблему утилизации отходов, снизить нагрузку на экологию и повысить качество жизни населения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328256/
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