На Иссык-Куле китайский инвестор построит два мусоросжигающих завода. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента в регионе.

Фото аппарата полпреда президента в Иссык-Кульской области

Уточняется, что заводы построят в Балыкчи и Ак-Суйском районе. Инвестором выступает компания «Хунань Цзюньсинь Хуаньбао».

Губернатор Бакытбек Жетигенов встретился с главой компании Дай Даогуо, им представили предварительное технико-экономическое обоснование проекта. Стройку планируется начать в текущем году.

По итогам встречи подписано рамочное соглашение между руководством Иссык-Кульской области и компанией «Хунань Цзюньсинь Хуаньбао». Согласно документу, инвестор берет на себя также оснащение заводов современным оборудованием и обучение местных специалистов.

Местные власти отмечают, что реализация проекта позволит решить проблему утилизации отходов, снизить нагрузку на экологию и повысить качество жизни населения.