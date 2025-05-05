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Общество

Скончался экс-глава Фонда поддержки развития туризма Абылкасым Шерниязов

На 53-м году жизни скончался экс-глава Фонда поддержки развития туризма Абылкасым Шерниязов. Об этом сообщили близкие семьи.

Он родился 11 июля 1971 года в селе Баткен Баткенской области.

Ранее работал в частном бизнесе. В 2003 году основал общественный фонд «Манас Мурас». В 2005-2007 годах работал помощником депутата парламента.

В 2023-2024 годах занимал должность главы Фонда поддержки развития туризма в Кыргызстане.

Абылкасым Шерниязов — брат Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана во Франции Садыка Шер-Нияза и бывшего депутата Жогорку Кенеша Болота Шера.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328254/
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