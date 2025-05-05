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Общество

В Бишкеке в школе № 63 произошел пожар. Мэрия прокомментировала ситуацию

Мэрия Бишкека пояснила ситуацию в связи с пожаром в столичной школе № 63.

По ее данным, возгорание началось вечером 4 мая в одном из кабинетов учебного учреждения, пострадали кабинет директора и приемная.

Сотрудники пожарно-спасательной части МЧС оперативно приехали и справились с огнем. Пострадавших нет, выясняются причины возгорания.

В муниципалитете отметили, что ранее согласно поручению мэра города Айбека Джунушашиева проведена проверка пожарной безопасности во всех столичных школах.

Согласно заключению Государственной инспекции по экологической и технической безопасности школа № 63 соответствовала требованиям пожарной безопасности. Пропитка чердачных помещений проводилась в сроки. В рабочем состоянии находились пожарные гидранты и огнетушители, что помогло быстро локализовать пожар.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328238/
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