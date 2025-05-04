Частицу воронежской земли с могилы Чолпонбая Тулебердиева доставят в Кыргызстан

Частицу воронежской земли и лампаду с огнем от Могилы неизвестного солдата в Москве в канун Дня Победы отправят в Кыргызстан, на родину Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева. Об этом сообщает региональное отделение движения «Народный фронт» в Воронеже.

Отмечается, что с такой инициативой выступили участники регионального отделения «Народного фронта». Для этого они прибыли в село Селявное-2, где установлен памятник герою.

По словам заведующей организационно-методическим отделом центра военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» Натальи Фурсовой, могила Чолпонбая Тулебердиева одна из обязательных точек посещения для воронежской молодежи, которая хочет сохранить память о своих предках.

Кыргызстанец Чолпонбай Тулебердиев погиб 6 августа 1942. Он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив захват стратегического плацдарма для выполнения наступательной операции 6-й армии Воронежского фронта.

Указом Президиума Верховного совета СССР от 4 февраля 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство красноармейцу Тулебердиеву Чолпонбаю посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина (посмертно).