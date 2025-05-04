Внимание! В Бишкеке 8 и 9 мая частично перекроют несколько улиц в центре

В связи с праздничными мероприятиями 8 и 9 мая в Бишкеке временно перекроют несколько улиц в центре города. Об этом сообщили в мэрии.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Схема перекрытия улиц 8 и 9 мая

Согласно данным Управления патрульной службы милиции, движение будет ограничено:

по улице Ибраимова — от проспекта Жибек Жолу до проспекта Чуй;

по улице Шопокова — от проспекта Жибек Жолу до проспекта Чуй;

по проспекту Чуй — от улицы Курманжан Датки до улицы Турусбекова.

Муниципалитет информирует, что мероприятия по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне начнутся 8 мая торжественным военным парадом на центральной площади Ала-Тоо. Он начнется в 10.00 и завершится в 12.00. В нем примут участие военнослужащие Вооруженных сил КР и других силовых структур. В воздушной части марша примет участие авиация Кыргызстана и России.

В этот день на улице Фрунзе (от улицы Шопокова до улицы Ибраимова) откроется выставка военной техники.

9 Мая пройдет традиционная акция «Бессмертный полк», которая стартует в 9.00 от парка имени Даира Асанова и завершится у мемориала «Вечный огонь» на площади Победы.

В 10.00 на площади Победы состоится митинг-реквием.

Концерт «Песни Победы» на площади Ала-Тоо начнется в 17.00. В программе запланированы выступления звезд кыргызской и российской эстрады, выставки, интерактивные площадки. Завершится праздничный день шоу дронов.