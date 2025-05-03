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Общество

Мать пациента вела себя агрессивно и мешала работать. Врачи обратились в милицию

Бишкекская городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи распространила заявление относительно инцидента с пациентом.

По данным медиков, под утро 1 мая женщина доставила своего 17-летнего сына в больницу на такси. Дежурные врачи незамедлительно начали осмотр пациента в приемном отделении.

Проблем с дыханием и сердцем не наблюдалось, выявлено только нарушение сознания в виде заторможенности. Пациента доставили в кабинет неотложной помощи, где его подключили к мониторам для проверки артериального давления и сатурации.

В это время в больнице находилось большое число пациентов, и медицинские работники трудились в интенсивном режиме.

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«Однако мать ребенка не смогла сдержать эмоции, начала громко выражать недовольство, мешала работе медицинского персонала и вела себя агрессивно. Она безосновательно обвинила врачей в том, что они спят, вела видеосъемку и заявила, что в больнице отсутствуют каталки. По информации медперсонала, в учреждении в постоянном доступе несколько каталок и носилок, и ребенка можно было на них транспортировать, но из-за агрессии матери врачи растерялись и даже забыли про носилки и доставили мальчика на руках в реанимацию.

Вопреки занятости другими тяжелыми пациентами реаниматолог оперативно оказал помощь и этому ребенку, несмотря на крики, оскорбления и видеосъемки матери. Совместными усилиями нескольких специалистов проведено обследование и оказана необходимая медицинская помощь. По результатам первичного осмотра установлено, что состояние пациента не требует нахождения в реанимации. Ему ввели противорвотное и исключили хирургическую патологию», — говорится в сообщении.

После стабилизации состояния пациента направили на рентген-обследование, а затем госпитализировали в палату отделения кратковременного пребывания, где лечение продолжилось. Состояние больного признано удовлетворительным. Тем не менее мать ребенка продолжила конфликтное поведение, громко выражалась в коридоре, унижала достоинство сотрудников и подрывала их репутацию.

В больнице отметили, что ребенку поставлен диагноз «функциональное расстройство желудка». Это временное расстройство, которое сопровождается рвотой, тяжестью или болями в животе. Такие состояния часто возникают на фоне стресса, неправильного питания или после инфекций. Позже мать принесла ребенку энергетический напиток.

Через пять часов после поступления ребенок повторно осмотрен врачами и в связи со стабилизацией состояния выписан домой по желанию матери.

По факту произошедшего врачи обратились в правоохранительные органы.

«Имеются видеодоказательства, которые будут переданы соответствующим органам. Руководство учреждения вынуждено обратиться в государственные структуры с требованием защитить честь и достоинство медицинских работников в рамках законодательства. Необоснованные обвинения и негативное отношение к медперсоналу напрямую мешают их профессиональной деятельности. Как права граждан подлежат защите законом, так и труд, достоинство и безопасность медицинских работников должны быть обеспечены на законодательном уровне», — подчеркнули в медучреждении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328198/
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