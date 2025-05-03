Начало туристического сезона. В Чолпон-Ате усилили меры безопасности

В связи с официальным открытием туристического сезона 2025 года в Чолпон-Ате усилены меры безопасности. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан задействовано около 500 работников органов внутренних дел. Кроме того, к охране правопорядка привлекли примерно 300 сотрудников полка специального назначения и службы охраны Министерства внутренних дел. Они работают в усиленном режиме.

Патрулирование осуществляется как в центральной части города, так и в районах, прилегающих к местам проведения мероприятий, гостиницам, пансионатам и другим зонам массового скопления людей.

Для повышения оперативности реагирования активно используются камеры видеонаблюдения и мобильные группы быстрого реагирования.

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УВД Иссык-Кульской области призывает жителей и гостей города соблюдать общественный порядок, проявлять взаимное уважение и при необходимости незамедлительно обращаться за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, сегодня в Чолпон-Ате проходит торжественное открытие летнего турсезона. Организованы спортивные, культурные и деловые мероприятия.

Ранее сообщалось, что во время турсезона на Иссык-Куле будет работать единая служба безопасности.