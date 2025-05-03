Начало туристического сезона. В Чолпон-Ате усилили меры безопасности

В связи с официальным открытием туристического сезона 2025 года в Чолпон-Ате усилены меры безопасности. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.
По ее данным, для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан задействовано около 500 работников органов внутренних дел. Кроме того, к охране правопорядка привлекли примерно 300 сотрудников полка специального назначения и службы охраны Министерства внутренних дел. Они работают в усиленном режиме.
Для повышения оперативности реагирования активно используются камеры видеонаблюдения и мобильные группы быстрого реагирования.
УВД Иссык-Кульской области призывает жителей и гостей города соблюдать общественный порядок, проявлять взаимное уважение и при необходимости незамедлительно обращаться за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.
Напомним, сегодня в Чолпон-Ате проходит торжественное открытие летнего турсезона. Организованы спортивные, культурные и деловые мероприятия.
Ранее сообщалось, что во время турсезона на Иссык-Куле будет работать единая служба безопасности.