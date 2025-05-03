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Общество

Изменение климата. Названы основные проблемы горных районов в Кыргызстане

Специальный представитель президента КР по реализации Пятилетия действий по развитию горных регионов Динара Кемелова озвучила в эфире «Биринчи радио» основные проблемы в Кыргызстане, связанные с изменением климата.

Прежде всего она выделила проблемы самих жителей горных районов, которые в силу географической отдаленности, изоляции испытывают проблемы доступа к инфраструктуре, чистой питьевой воде, электроэнергии, интернету, связи, здравоохранению и транспортным коммуникациям.

«Нужно улучшать условия жизни отдаленных горных сел, чтобы у граждан были равные возможности доступа к инфраструктуре, чтобы они оставались у себя в селах, могли зарабатывать и пользоваться всеми госуслугами. Это наши будущие планы», — сказала Динара Кемелова.

Во-вторых, она отметила проблемы сохранения горных экосистем, биологического разнообразия.

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«Наши горы — источник пресной воды. Из-за антропогенного воздействия, изменения климата мы наблюдаем интенсивное таяние ледников, которые питают реки, обеспечивают водоснабжением сельское хозяйство, энергетику, население. Эти негативные последствия изменения климата и таяния ледников в будущем могут привести к дефициту воды, что представляет большую угрозу не только горным регионам Кыргызстана, но и в целом Центральной Азии», — подчеркнула спецпредставитель главы государства.

Она добавила, что растет угроза опустынивания и деградации почв. Несбалансированное землепользование, чрезмерный выпас скота, вырубка лесов и неустойчивые методы хозяйства — все это приводит к потере плодородия земель, ухудшению состояния пастбищ.

«В-третьих, это проблемы природных катаклизмов, которые приводят к человеческим жертвам, наносят ущерб экономике, разрушают экосистемы. Все эти три категории проблем взаимозависимы друг с другом, поэтому мы призываем применять комплексный подход для их решения», — заметила Динара Кемелова.

Она напомнила, что в 2027 году пройдет Второй глобальный горный саммит «Бишкек+25», на котором подведут итоги и определены дальнейшие шаги по сохранению горных экосистем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328184/
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