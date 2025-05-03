Почти 2,5 миллиарда сомов планируют выделить на развитие спорта в КР в 2025 году

В Кыргызстане в развитии спорта отмечается значительный прогресс. Об этом на открытии международного марафона Шанхайской организации сотрудничества Run the Silk Road — 2025 сообщил заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

По его словам, в 2024 году финансирование отрасли увеличили вдвое — до 2 миллиардов 141 миллиона сомов, а на 2025-й запланировали выделение 2 миллиардов 445 миллионов.

«В стране активно строятся новые спортивные объекты, включая крупнейший в Центральной Азии стадион, соответствующий стандартам ФИФА. Спортсмены КР демонстрируют высокие результаты на международной арене, завоевав в прошлом году 835 медалей», — цитирует Бакыта Торобаева пресс-служба кабмина.